Clair Obscur Expedition 33 підкорила геймерів – гра має найвищий в історії рейтинг на Metacritic
- Clair Obscur: Expedition 33 від Sandfall Interactive стала найрейтинговішою грою на Metacritic, отримавши високі оцінки від гравців на різних платформах.
- Гра отримала 9.7/10 на PlayStation 5, 9.6/10 на Xbox Series X|S і 9.5/10 на ПК, перевершуючи інші відомі проєкти за оцінками саме від геймерів.
- Середній бал від критиків для версії гри на PS5 становить 92/100, що нижче за деякі інші популярні ігри, але оцінки гравців роблять її історично успішною.
Мега-хіт від Sandfall Interactive – Clair Obscur Expedition 33, настільки сподобалася геймерам, що оцінки проєкту на Metacritic зробили її найрейтинговішою грою на порталі.
Колишні розробники з Ubisoft зібралися в студію Sandfall Interactive та вразили світ неймовірною Clair Obscur: Expedition 33, яка стала справжньою сенсацією, повідомляє 24 Канал.
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Найвищий бал серед користувачів
Популярний портал Metacritic є агрегатором відгуків як від критиків, так і від геймерів та з величезної кількості рецензій формує середній бал для відеоігор.
Хітова JRPG вже стала найрейтинговішою грою 2025 року серед критиків, але якщо говорити про "довгу дистанцію", то на платформі все ж є ігри, які були вище оцінені журналістами.
До прикладу середній бал рецензій від критиків у Clair Obscur: Expedition 33 (для PS5) – 92/100, в той час, як визнаний шедевр від Rockstar – вестерн Red Dead Redemption 2 має колосальних 97/100 (для PS4).
Трейлер гри – дивіться відео
Зовсім інакша ситуація з оцінками від геймерів. Цілком ймовірно, що за цим показником та станом на момент написання матеріалу, Clair Obscur: Expedition 33 є найрейтинговішою грою на Metacritic в історії.
Оцінки версій проєкту для різних платформ від геймерів складають:
- 9.7/10 – на PlayStation 5
- 9.6/10 – на Xbox Series X|S
- 9.5/10 – на ПК
Такими високими показниками саме серед пересічних гравців не може похвалитися жоден інший проєкт. Вже згадана RDR 2 має 8.9/10 (на PS5), Baldur's Gate 3 – 9.2/10 (на ПК) а культова The Last of Us – 9.2/10 (на PS3).
Отож, схоже, що Sandfall Interactive не просто створили успішний проєкт, а увійшли в історію ігрової індустрії неймовірним рекордом, який навряд чи скоро буде побитий.