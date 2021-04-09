Кіберспортивна організація Cloud9 підписала офіційний контракт з 39–річною вчителькою

Звичайна вчителька з Лідса, що у Британії, декілька місяців тому стала справжньою зіркою інтернету, а зараз й поготів – отримала професійний контракт від кіберспортивної організації. Деталі – у матеріалі.

Вчителька Емілі "Perkz" Перкінз стала повноправним членом відомої організації Cloud9. Про це клуб повідомив у власному акаунті в Твітері.

Цікаво Розробників стратегії War Hospital звинуватили у порушенні Женевської конвенції

У лютому 2021 року спільноту шанувальників League of Legends сколихнула кумедна та зворушлива історія про те як звичайна вчителька, яка й не підозрювала про існування такої гри та не здогадувалась про сучасні масштаби кіберспорту, всього лише за тиждень стала його зіркою.

Все це сталося через те, що її псевдонім у Твітері повторює нік професійного кіберспортсмена та "мідлайнера" Cloud9 – Луки "Perkz" Перковіча. Тоді в одній з гарячих дискусій в соцмережі її сплутали з гравцем і Емілі вирішила розібратися що до чого. Все це вилилось у постійні жарти від усіх сторін (Емілі, фанатів й навіть організацій та головних людей індустрії), а сама вчителька почала стежити за кіберспортом та вболівати за свого тезку та його команду, підкріплюючи це яскравими фото домашніх улюбленців.

У результаті всього лише за тиждень жіночка та її морські свинки здобули загальну любов фанатської спільноти та стали таким собі "мемом" північноамериканської ліги з League of Legends.

Детальніше про цю історію Як шкільна вчителька стала "зіркою" League of Legends: кумедна історія

Зараз же все дійшло до того, що жінка отримала офіційний контракт від Cloud9 – вона стане стрімеркою та амбасадоркою північноамериканської організації в Британії.

Можливо, це розпочалося випадково, але розквітло у дивовижну дружбу, – саме так прокоментували підписання на офіційній сторінці Cloud9.

Жінка також не приховувала емоцій і заявила, що прекрасно розуміє гасло Cloud9: "Все стає краще, коли всі грають разом" та повністю його підтримує. Крім того, за словами вчительки, цінності організації пов'язані з інклюзивністю та різноманіттям персоналій, що тісно перекликається з її власними життєвими орієнтирами.

За час неофіційної "співпраці" Емілі та її морські свинки стали справжніми талісманами Cloud9. Саме за їх підтримки колектив з LoL вийшов у гранд-фінал плей-оффу регулярного чемпіонату, де команда зустрінеться з переможцями пари Team Liquid – TSM. Матч з участю цих ростерів пройде 10 квітня о 22:00, а завершальна зустріч сезону відбудеться 11 квітня в грецькому театрі Лос-Анджелеса також о 22 годині за Києвом.