Обычная учительница из Лидса, что в Британии, несколько месяцев назад стала настоящей звездой интернета, а сейчас и подавно – получила профессиональный контракт от киберспортивной организации. Детали – в материале.

Учительница Эмили "Perkz" Перкинз стала полноправным членом известной организации Cloud9. Об этом клуб сообщил в своем аккаунте в Твиттере.

Интересно Разработчиков стратегии War Hospital обвинили в нарушении Женевской конвенции

В феврале 2021 сообщество поклонников League of Legends всколыхнула забавная и трогательная история о том, как обычная учительница, которая и не подозревала о существовании такой игры и вовсе не догадывалась о современных масштабах киберспорта, всего лишь за неделю стала его звездой.

Все это произошло потому, что ее псевдоним в Твиттере повторяет имя профессионального киберспортсмена и "мидлайнера" ​​Cloud9 – Луки "Perkz" Перковича. Тогда в одной из горячих дискуссий в соцсети ее спутали с игроком и Эмили решила разобраться что к чему. Все это вылилось в постоянные шутки со всех сторон (Эмили, фанатов и даже организаций и главных людей индустрии), а сама учительница начала следить за киберспортом и болеть за своего тезку и его команду, подкрепляя это яркими фото домашних любимцев.

В результате всего лишь за неделю женщина и ее морские свинки получили всеобщую любовь фанатского сообщества и стали неким "мемом" североамериканской лиги с League of Legends.

Подробнее об этой истории Как школьная учительница стала "звездой" League of Legends: забавная история

Сейчас же все дошло до того, что женщина получила официальный контракт от Cloud9 – она станет стримером и послом североамериканской организации в Британии.

Возможно, это началось случайно, но расцвело в удивительную дружбу, – именно так прокомментировали подписание на официальной странице Cloud9.

'Everything is better when everyone plays together' - this is just incredible to me. I am so proud to be part of an organisation like @Cloud9 whose values around inclusivity and diversity resonate with my own. I hope you enjoy this video! https://t.co/qiVNzMkg5s — Emily Perkins (@Perkz) April 5, 2021

Женщина также не скрывала эмоций и заявила, что прекрасно понимает лозунг Cloud9: "Все становится лучше, когда все играют вместе" и полностью его поддерживает. Кроме того, по словам учительницы, ценности организации связаны с инвазивностью и многообразием персоналий, что тесно перекликается с ее собственными жизненными ориентирами.

За время неофициального "сотрудничества" Эмили и ее морские свинки стали настоящими талисманами Cloud9. Именно при их поддержке коллектив по LoL вышел в гранд-финал плей-оффа регулярного чемпионата, где команда встретится с победителями пары Team Liquid – TSM. Матч с участием этих ростеров пройдет 10 апреля в 22:00, а заключительная встреча сезона состоится 11 апреля в греческом театре Лос-Анджелеса также в 22:00 по Киеву.