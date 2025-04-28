Steam підкорює демонічний симулятор ігрового автомата CloverPit, творець якого надихався Balatro

CloverPit – це симулятор ігрового автомата у жанрі роуглайк, який надихався хітовою Balatro. Гра стала сенсацією в Steam.

Неймовірний успіх Balatro зумовив виникнення цілого піджанру відеоігор таких собі "казино-роуглайків", черговий представник якого набирає популярність у Steam, повідомляє 24 Канал.

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Поки творець Balatro продовжує приховувати власну особистість, у Steam став популярним проєкт, розробник якого надихався якраз творінням від LocalThunk.

Мова про нещодавно випущену демоверсію CloverPit, яка справила фантастичне враження на геймерів.

Всього за тиждень гру додали у список бажаного понад 100 000 разів.

Трейлер гри – дивіться відео

Розробник Panik Arcade називає свій проєкт "демонічним плодом кохання Balatro та Buckshot Roulette", тож не дивно, що шанувальники цих відеоігор приглянули собі й CloverPit.

Наразі гра не має остаточної дати релізу, але її творець сподівається закінчити роботу до кінця 2025 року на радість усім шанувальникам новоявленого жанру.