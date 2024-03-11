Дуже непевний натяк

Фанати Command and Conquer нещодавно отримали приємний сюрприз від Electronic Arts: видавець випустив Ultimate Collection у Steam разом з іншими іграми EA Classics.

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До переліку ігор увійшли:

Command & Conquer,

The Covert Operations,

Red Alert, Red Alert: Counterstrike,

Red Alert: The Aftermath,

Tiberian Sun,

Tiberian Sun Firestorm,

Red Alert 2,

Red Alert 2: Yuri's Revenge,

Renegade,

Generals,

Generals: Нульова година,

Command & Conquer 3: Tiberium Wars,

Command & Conquer 3: Kane's Wrath,

Red Alert 3,

Red Alert 3: Uprising

Command & Conquer 4: Tiberian Twilight

Усе це за ціною всього 9,88 долара. В Україні колекція коштує значно дорожче – 800 гривень, але зараз на неї дають знижку 50%.

Однак, можливо, це ще не все. Як помітив YouTuber Zade, випуск колекції Command and Conquer Ultimate Collection супроводжувався в Steam повідомленням у блозі від Джима Весселли, продюсера попередньої колекції Remastered Collection. Весселла назвав той реліз кількарічної давнини "першою відреставрованою колекцією". Цього формулювання було достатньо, щоб фанати розпалили ажіотаж навколо потенційної другої відреставрованої колекції.

Зрештою, ремастер включав не всі ігри, які були випущені у рамках цієї франшизи. Таким чином, EA може таємно працювати над ремастерингом більшої кількості класичних ігор.

Звісно, поки що це лише припущення, але успішний реліз Command and Conquer: Remastered Collection, безумовно, мав прокласти шлях для подібних ініціатив. Гравці високо оцінили цей ремастер, назвавши його "одним з найкращих, що коли-небудь були зроблені".