Очень неуверенный намек

Фанаты Command and Conquer недавно получили приятный сюрприз от Electronic Arts: издатель выпустил Ultimate Collection в Steam вместе с другими играми EA Classics.

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В перечень игр вошли:

Command & Conquer,

The Covert Operations,

Red Alert, Red Alert: Counterstrike,

Red Alert: The Aftermath,

Тиберийское солнце,

Tiberian Sun Firestorm,

Красная Тревога 2,

Красная Тревога 2: Месть Юрия,

Ренегат,

Генералы,

Generals: Нулевой час,

Command & Conquer 3: Tiberium Wars,

Command & Conquer 3: Kane's Wrath,

Red Alert 3,

Red Alert 3: Восстание

Command & Conquer 4: Tiberian Twilight

Все это по цене всего 9,88 доллара. В Украине коллекция стоит значительно дороже – 800 гривен, но сейчас на нее дают скидку 50%.

Однако, возможно, это еще не все. Как заметил YouTuber Zade, выпуск коллекции Command and Conquer Ultimate Collection сопровождался в Steam сообщением в блоге от Джима Весселлы, продюсера предыдущей коллекции Remastered Collection. Весселла назвал тот релиз многолетней давности "первой отреставрированной коллекцией". Этой формулировки было достаточно, чтобы фанаты разожгли ажиотаж вокруг потенциальной второй отреставрированной коллекции.

В конце концов, ремастер включал не все игры, которые были выпущены в рамках этой франшизы. Таким образом, EA может тайно работать над ремастерингом большего количества классических игр.

Конечно, пока что это лишь предположение, но успешный релиз Command and Conquer: Remastered Collection, определенно, должен был проложить путь для подобных инициатив. Игроки высоко оценили этот ремастер, назвав его "одним из лучших, что когда-либо были сделаны".