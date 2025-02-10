Нова частина у серії популярних ігор дев'яностих і початку нульових вийде у квітні

Серія тактичних ігор у реальному часі Commandos отримає продовження, хоча сюжетно воно буде приквелом, тобто передуватиме історіям попередніх проєктів, якими ми насолоджувалися з 1998 по 2006 роки. Ось усі доступні на цей момент подробиці, включаючи точну дату виходу.

Як це буде

З моменту виходу попередньої частини пройшло майже 20 років. Хоча Commandos: Origins була анонсована ще на 2023 рік, вона вийде 9 квітня 2025 року. Розробкою проєкту займаються Kalypso Media та Claymore Game Studios, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт гри.

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Origins поверне елітний загін спецпризначенців з класичних ігор. У новій історії вони вперше беруть участь у Другій світовій війні. "Зелений берет" Джек О'Хара, Томас "Сапер" Хенкок, Френсіс Т. "Снайпер" Вулрідж, Семюель "Водій" Бруклін, Джеймс "Морпіх" Блеквуд і Рене "Шпигун" Дюшан будуть діяти на більш ніж 10 картах з декількома шляхами до перемоги, залежно від стилю гри гравця.



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios

Підтверджено також можливість кооперативної гри для двох гравців, доступної в режимі онлайн або в режимі розділеного екрана.

Зелений Берет не міг би сказати краще за свою культову фразу "Вважайте, що це зроблено". Після більш ніж чотирьох років створення нової студії, дизайну та розробки, а також безцінних відгуків спільноти з різних тестів, операція "Реліз" розпочалася для Commandos: Origins,

– каже Юрген Ройсвіг, директор студії Claymore Game Studios.

Ройсвіг наголошує, що Commandos: Origins розповість історію створення елітного підрозділу, який започаткував цю легендарну франшизу.

Також було анонсовано делюкс-видання гри, яке включатиме скіни з Commandos 2, шаблон для 3D-друку зеленого берета, а також цифровий календар та оригінальний саундтрек.



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios

Commandos Origins виходить на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, а також в Xbox Game Pass.

Реліз на дисках відбудеться 22 травня, і всі покупці отримають контент Deluxe Edition.

Тим часом версії для Xbox One та PlayStation 4 вийдуть пізніше, у 2025 році.

Дивіться трейлер нової частини Commandos: відео