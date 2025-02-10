Как это будет

С момента выхода предыдущей части прошло почти 20 лет. Хотя Commandos: Origins была анонсирована еще на 2023 год, она выйдет 9 апреля 2025 года. Разработкой проекта занимаются Kalypso Media и Claymore Game Studios, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт игры.

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Origins вернет элитный отряд спецназовцев из классических игр. В новой истории они впервые участвуют во Второй мировой войне. "Зеленый берет" Джек О'Хара, Томас "Сапер" Хэнкок, Фрэнсис Т. "Снайпер" Вулридж, Сэмюэль "Водитель" Бруклин, Джеймс "Морпех" Блэквуд и Рене "Шпион" Дюшан будут действовать на более чем 10 картах с несколькими путями к победе, в зависимости от стиля игры игрока.



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios

Подтверждена также возможность кооперативной игры для двух игроков, доступной в режиме онлайн или в режиме разделенного экрана.

Зеленый Берет не мог бы сказать лучше своей культовой фразы "Считайте, что это сделано". После более чем четырех лет создания новой студии, дизайна и разработки, а также бесценных отзывов сообщества из различных тестов, операция "Релиз" началась для Commandos: Origins,

– говорит Юрген Ройсвиг, директор студии Claymore Game Studios.

Ройсвиг отмечает, что Commandos: Origins расскажет историю создания элитного подразделения, который начал эту легендарную франшизу.

Также было анонсировано делюкс-издание игры, которое будет включать скины с Commandos 2, шаблон для 3D-печати зеленого берета, а также цифровой календарь и оригинальный саундтрек.



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios



Commandos: Origins / Фото Kalypso Media/Claymore Game Studios

Commandos Origins выходит на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, а также в Xbox Game Pass.

Релиз на дисках состоится 22 мая, и все покупатели получат контент Deluxe Edition.

Между тем версии для Xbox One и PlayStation 4 выйдут позже, в 2025 году.

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