Сиквел обіцяє не лише змінити підхід до ігрового процесу, а й значно перевершити свою попередницю за обсягом контенту та тривалістю, повідомляє TechRadar.

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За словами розробників, гравцям варто приготуватися до довгого занурення в атмосферу паранормального Мангеттена.

Якщо оригінальна історія Джессі Фейден займала близько 11 годин чистого сюжету, то у випадку з Control Resonant проходження основної кампанії триватиме приблизно 30 годин. Для тих, хто звик досліджувати кожен куточок та виконувати всі додаткові завдання, ігровий час може зрости до 50 годин.

Про це розповів провідний дизайнер ігрового процесу Remedy Сергій Мохов.

Зміна головного героя принесла із собою і кардинальну зміну ігрових механік. Тепер у центрі уваги опинився Ділан Фейден, брат головної героїні першої частини. Замість звичних перестрілок акцент змістили на агресивні ближні бої. Основною зброєю стане "Аберрант" – надприродний об'єкт, здатний змінювати свою форму.

Трейлер гри: дивіться відео

Розробники зізналися, що під час створення бойової системи надихалися серією Devil May Cry та проєктами студії Platinum Games. Попри таку зміну курсу, команда прагнула зберегти унікальну "душу" серії, щоб фанати відчували "наступність" досвіду. Важливою новиною для новачків стало те, що гра не вимагає обов'язкового знання подій попередньої частини.

Для тих, хто пропустив першу пригоду, розробники додали короткий переказ сюжету прямо в головне меню.

Я не думаю, що для гри в Resonant потрібно обов'язково проходити першу частину Control,

– додав Сергій Мохов.

Успіх цієї частини має критичне значення, оскільки від фінансових результатів проєкту залежить майбутнє всієї франшизи та Remedy Entertainment в цілому.

Автори сподіваються залучити ширшу аудиторію шанувальників рольових екшнів, пропонуючи їм систему прокачування та варіативність здібностей.

Реліз гри запланували на 24 вересня 2026 року. Control Resonant вийде на консолях PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S та ПК й матиме приємний сюприз для українських геймерів.