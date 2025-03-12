Оновлення 1.30 наразі доступне лише для Control Ultimate Edition у Steam та Epic Games Store, а версія для GOG з’явиться пізніше. Найближчим часом патч також вийде на PlayStation 5, Xbox Series X та S, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Одна з найскандальніших ігор в історії отримає версію для VR

Головною зміною в оновленні 1.30 стало розблокування контенту, який раніше був ексклюзивним:

костюми "Astral Immersion", "Rapid Response" і "Urban Strike", що надавалися за передзамовлення гри;

місія "Dr. Yoshimi Tokui's Image Creation Process" із голосовим озвученням від відомого геймдизайнера Хідео Коджими – раніше вона була доступна лише в розширеному виданні на PS4;

"Out-of-Dimensional Suit" із доповнення AWE, який раніше потрібно було отримати через випробування на аркадному автоматі SHÜM.

Окрім цього, оновлення додає підтримку HDR і ультрашироких моніторів (до 48:9), режим "Ultra" для трасування променів і можливість регулювання кута огляду камери.

Розробники також реалізували підтримку довільних роздільних здатностей у DLSS, оновили технологію до версії 3.7, інтегрували згладжування DLAA та виправили низку графічних помилок, пов’язаних зі масштабуванням.

Серед інших виправлень: покращена підвантаження текстур, усунення проблем із трасуванням променів і звуком, покращене розпізнавання відеокарт під час запуску, оновлення SDR-режиму з 8 до 10 бітів тощо.

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Control вийшла у серпні 2019 року, з того часу гра розійшлася накладом у 4 мільйони копій і принесла понад 100 мільйонів євро чистого прибутку. Наразі у розробці знаходиться сиквел – Control 2, який стане рольовим бойовиком.