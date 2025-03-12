Обновление 1.30 пока доступно только для Control Ultimate Edition в Steam и Epic Games Store, а версия для GOG появится позже. В ближайшее время патч также выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и S, сообщает 24 Канал.

А тем временем Одна из самых скандальных игр в истории получит версию для VR

Главным изменением в обновлении 1.30 стала разблокировка контента, который ранее был эксклюзивным:

костюмы "Astral Immersion", "Rapid Response" и "Urban Strike", предоставлявшиеся за предзаказ игры;

миссия "Dr. Yoshimi Tokui's Image Creation Process" с голосовой озвучкой от известного геймдизайнера Хидео Коджимы – ранее она была доступна только в расширенном издании на PS4;

"Out-of-Dimensional Suit" из дополнения AWE, который ранее нужно было получить через испытания на аркадном автомате SHÜM.

Помимо этого, обновление добавляет поддержку HDR и ультрашироких мониторов (до 48:9), режим "Ultra" для трассировки лучей и возможность регулировки угла обзора камеры.

Разработчики также реализовали поддержку произвольных разрешений в DLSS, обновили технологию до версии 3.7, интегрировали сглаживание DLAA и исправили ряд графических ошибок, связанных с масштабированием.

Среди других исправлений: улучшенная подгрузка текстур, устранение проблем с трассировкой лучей и звуком, улучшенное распознавание видеокарт при запуске, обновление SDR-режима с 8 до 10 бит и тому подобное.

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Control вышла в августе 2019 года, с тех пор игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий и принесла более 100 миллионов евро чистой прибыли. В настоящее время в разработке находится сиквел – Control 2, который станет ролевым боевиком.