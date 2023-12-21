Конкретна дата релізу залежатиме від того, як скоро гру схвалить Steam. Розробники планують випустити Corsairs Legacy одразу з повною сумісністю зі Steam Deck, що окремо перевіряється.

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Релізний трейлер Corsairs Legacy

Команда проєкту вже почала процес погодження й очікує результати перевірки. На дату виходу також вплине те, наскільки ефективно йтиме робота з "шліфуванням" гри та виправленням багів.

Релізний трейлер Corsairs Legacy містить виключно кадри з реального геймплею і лише той контент, який буде доступний у січні. Отже, гравці вже можуть оцінити, чого їм варто очікувати від гри.

Релізний трейлер гри Corsairs Legacy: дивіться відео

У січні розробники випустять половину сюжетної історії. Далі протягом наступних 3 – 6 місяців вони випускатимуть оновлення, які будуть додавати геймплейні механіки, сюжетний контент та виправляти баги згідно з відгуками гравців.