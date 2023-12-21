Конкретная дата релиза будет зависеть от того, как скоро игру одобрит Steam. Разработчики планируют выпустить Corsairs Legacy сразу с полной совместимостью, что отдельно проверяет Steam Deck.

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Релизный трейлер Corsairs Legacy

Команда проекта уже начала процесс согласования и ожидает результатов проверки. На дату выхода также повлияет то, насколько эффективно будет идти работа по "шлифовке" игры и исправлению багов.

Релизный трейлер Corsairs Legacy содержит только кадры из реального геймплея и только тот контент, который будет доступен в январе. Следовательно, игроки уже могут оценить, чего им следует ожидать от игры.

Релизный трейлер игры Corsairs Legacy: смотрите видео

В январе разработчики выпустят половину сюжетной истории. Далее в течение следующих 3 – 6 месяцев они будут выпускать обновления, добавляющие геймплейные механики, сюжетный контент и исправлять баги согласно отзывам игроков.