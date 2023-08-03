У Counter-Strike 2 на гравців чекатиме нова рейтингова система: перші деталі

У файлах бета-версії Counter-Strike 2 знайшли плани щодо появи рейтингових таблиць лідерів, які планують запустити після повного релізу гри пізніше цього року. Деталі – у матеріалі.

Реліз Counter-Strike 2 все ще запланований на літо цього року, і з огляду на гаряче очікувану новинку, Valve регулярно оновлює закриту бета-версію проєкту, тестуючи її на предмет багів.

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Від дебюту оновлених карт у рушії Source 2 до неймовірної нової фізики гри – фанати шутера вже побачили чимало змін.

Попри це, все що стосується матчмейкінгу було оповито мовчанням.

Принаймні так було до тих пір, доки не вийшло останнє оновлення, у якому дата-майнери знайшли натяки на майбутнє введення цікавої рейтингової системи.

Першим це помітив ентузіаст під ніком Aquarius, який зазначив, що в оновленні бета-версії від 2 серпня було додано код, що вказує на потенційну систему рейтингу лідерів.

Aquarius виявив, що режим Premier Competitive матиме сезони, які обнулятимуть таблицю лідерів кожні кілька місяців, а також буде глобальна таблиця, яку як і попередні можна буде сортувати за регіонами.

Головною статистичною одиницею у режимі Premier Competitive буде показник "рейтинг CS", який буде індивідуальним показником "ело", але використовуватиметься лише в режимі Premier.

Його вимірюватимуть у діапазоні від 0,00 до 35,00, де кожні 5,00 приросту матимуть інший колір (себто й ранг), і чим вище число, тим кращим вважатиметься рейтинг.

Також у режимі Premier, прямо в головному меню Counter-Strike 2, ви зможете побачити додаткові статистичні дані, як-от вінрейт вашої команди на певній карті, детальну статистику окремих гравців, а також більш детально поглянути на вже згаданий "рейтинг CS".

Знахідки Aquarius вказують на те, що перший такий сезон розпочнеться вже восени 2023 року, а триватиме приблизно до весни 2024. Також дата-майнер припустив, що Valve планують по 2 сезони на рік, які відповідатимуть розкладу проведення Мейджорів.

Багато з цих функцій уже нагадали геймерам ті, які надавали сторонні платформи матчмейкінгу на кшталт FACEIT і це досить сильно втішило шанувальників CS.

Проте все це, очевидно, ще може зазнати чималих змін, адже CS2 все ще перебуває в закритій бета-версії, отож все стане зрозуміло лише з повноцінним релізом новинки.