Counter-Strike 2 плавно наближається до моменту релізу, а у мережі з'являється все більше деталей про майбутнє масштабне "оновлення" CS:GO, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Склад NAVI з CS:GO покинули одразу три гравці – хто прийшов на заміну

Останній апдейт закритої бети Counter-Strike 2 вилучив із пулу карт Mirage та натомість додав Nuke та Office.

Схоже, що план Valve полягає в тому аби продовжувати повільно випускати мапи одна за одною, щоб гравці могли допомогти розробникам усунути будь-які серйозні недоліки до повного релізу проєкту.

Однак, дата майнери змогли дістати скриншоти локації, яка ще не з'являлася в беті, а саме мапи Inferno, яку як і інші карти суттєво перепрацювали.

Оновлений вид на другий мід / Фото з Reddit

Найбільш помітної реновації зазнав візуальний стиль, але головна зміна для ігрового процесу відбулася на пленті A, який вважається одним із найважчих для ретейку в грі, зокрема через кількість вигідних позицій для гравців оборони.

Нова точка А / Фото з Reddit

Тепер же, захисники сайту А більше не зможуть ховатися за сходами на "cemetery" чи "jail", що зменшує кількість позицій, які мусять перевірити гравці атаки при штурмі точки.

Майже респавн терористів / Фото з Reddit

Це величезна зміна точно вплине на гру, починаючи з найнижчих рівнів і аж до кіберспорту.

Оновлена точка B / Фото з Reddit

Окрім цього, територія точки B, яку гравці раніше звикло називали "construction" (будівництво) тепер стала "church" (церквою) і Valve вочевидь вирішили використати її, щоб продемонструвати нові потужності освітлення рушія Source 2.

Неймовірне освітлення / Фото з Reddit