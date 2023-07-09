До цього моменту найбільш руйнівним багом бета-версії вважалася можливість увімкнути "Wallhack" (здатність бачити ворогів крізь стіни) прямо з консолі гри, яку, звісно, швидко виправили, повідомляє 24 Канал.

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Але поява мап Nuke та Office у нещодавньому оновленні бета-версії CS2 призвела до того, що в арсеналі нечесних гравців з'явився новий "трюк".

У той час як цікава геймерська знахідка на "офісі" була цілком безневинною, на "нюці" гравцям вдалося знайти серйозний баг, який кардинально ламає увесь ігровий процес та дає можливість не отримувати шкоди.

Цей метод був наочно продемонстрований стрімером Austincs та стосується відомої позиції "squeaky" – одних з дверей на мапі.

Стоячи біля цих "скрипучих" дверей на вході до точки A, слід відчинити їх, а потім заблокувати моделлю персонажа від закриття, що призведе до того, що "хітбокс" гравця просто зникне.

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Як демонструє стрімер, двоє ворогів стріляють прямо в нього, але не завдають жодної шкоди здоров'ю.

Насміхаючись над розгубленістю ворожої команди, геймер здійснив два напрочуд легких фраги, забезпечивши перемогу в раунді своїм тіммейтам.

Звичайно, що Counter-Strike 2 ще не готова до повного релізу і Valve швидко виправлять цю помилку, але спостерігати за розгубленими опонентами стрімера було досить весело.