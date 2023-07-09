До этого момента наиболее разрушительным багом бета-версии считалась возможность включить "Wallhack" (способность видеть врагов сквозь стены) прямо из консоли игры, которую, конечно, быстро исправили, сообщает 24 Канал.

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Но появление карт Nuke и Office в недавнем обновлении бета-версии CS2 привело к тому, что в арсенале нечестных игроков появился новый "трюк".

В то время как интересная геймерская находка на "офисе" была совершенно невинна, на "нюке" игрокам удалось найти серьезный баг, который кардинально ломает весь игровой процесс и дает возможность не получать урон.

Этот метод был наглядно продемонстрирован стримером Austincs и касается известной позиции "squeaky" – одной из дверей на карте.

Стоя у этой "скрипящей" двери на входе в точку A, следует открыть ее, а затем заблокировать моделью персонажа от закрытия, что приведет к тому, что "хитбокс" игрока просто исчезнет.

Баг, дающий неуязвимость в CS 2: смотреть видео

Как демонстрирует стример, двое врагов стреляют прямо в него, но не наносят никакого урона.

Насмехаясь над растерянностью вражеской команды, геймер совершил два удивительно легких фрага, обеспечив победу в раунде своим тиммейтам.

Конечно, Counter-Strike 2 еще не готова к полному релизу и Valve быстро исправят эту ошибку, но наблюдать за растерянными оппонентами стримера было довольно весело.