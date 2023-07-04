Counter-Strike 2 принесет немало новых функций, среди которых невероятная физика дыма да то, чего поклонники CS:GO ждали более 10 лет Однако никто не ожидал, что в игре можно будет собственноручно создать себе укрытие. 24 Канал.

Интересно Слив данных Counter-Strike 2 показал, как будет выглядеть обновленная карта Inferno.

Последнее обновление закрытой беты CS2 добавило в игру карты Nuke и Office, заменившие Mirage.

Геймеры сразу бросились изучать изменения, сделанные разработчиками на этих популярных картах и заметили, что с новым игровым двигателем Counter-Strike 2 определенные объекты получили реальную физику, хотя перемещать их по карте все же довольно трудно.

Пользователь твиттера под ником Gabe Follower проявил смекалку и играя на Office с помощью пулемета сумел построить себе настоящее дополнительное укрытие, за которым довольно удобно прятаться от оппонентов.

Укрытие в CS2: смотреть видео

Геймеры под твитом в большинстве своем положительно оценили такой трюк, а некоторые даже утверждают, что "это одна из лучших новых механик в CS2" и надеются, что разработчики не удалят такую возможность на релизе.