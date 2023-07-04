Counter-Strike 2 принесе чимало нових функцій, серед яких неймовірна фізика диму та те, чого шанувальники CS:GO чекали понад 10 років, однак ніхто не очікував, що у грі можна буде власноруч створити собі укриття, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Злив даних Counter-Strike 2 показав як виглядатиме оновлена мапа Inferno – цікаві фото

Останнє оновлення закритої бети CS2 додало в гру карти Nuke та Office, які замінили Mirage.

Геймери одразу кинулися вивчати зміни, зроблені розробниками на цих популярних мапах та помітили, що з новим ігровим рушієм Counter-Strike 2 певні об'єкти отримали реальну фізику, хоча переміщувати їх по карті все ж доволі важко.

Користувач твітеру під ніком Gabe Follower проявив кмітливість та граючи на Office за допомогою кулемету зумів побудувати собі справжнісіньке додаткове укриття, за яким доволі зручно ховатися від опонентів.

Укриття в CS2: дивитися відео

Геймери під твітом здебільшого позитивно оцінили такий трюк, а деякі навіть стверджують, що "це одна з кращих нових механік у CS2" і сподіваються, що розробники не видалять таку можливість на релізі.