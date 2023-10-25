Лише нещодавно Counter-Strike 2 стала грою з найнижчим рейтингом серед усіх творінь Valve. А тепер до причин невдоволення з боку геймерів добавилась ще одна.

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Дивна причина бану в CS2

Спершу після виходу наприкінці вересня гра Counter-Strike 2 дебютувала з справді неймовірною кількістю гравців, привернувши близько 1,3 мільйона шанувальників за кілька годин після появи в Steam. Однак перехід на нову версію двигуна також запровадив деякі проблеми, які Counter-Strike: Global Offensive давно вирішила.

Остання проблема гри, яка з’явилася в мережі, стосується її античіт-системи VAC Live, яка, очевидно, із задоволенням банить будь-кого, хто занадто швидко рухає мишею.

Низка шанувальників вже показали, як встановлення роздільної здатності миші вище як 10 тисяч і нерегулярне переміщення камери призведе до миттєвого бану.

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Деякі гравці-ветерани припускають, що ця дивна помилка може походити від того факту, що Counter-Strike 2 інтерпретує хаотичні рухи мишкою як форму спін-боту – відомої техніки шахрайства, яка покладається на макрокоманди.

Попри це, більшість шанувальників, які наразі звернулися до соціальних мереж, щоб окреслити цю проблему, описали це як неприпустимий недогляд.