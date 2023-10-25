Только недавно Counter-Strike 2 стала игрой с самым низким рейтингом среди всех творений Valve. А теперь к причинам недовольства со стороны игроков добавилась еще одна.

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Странная причина бана в CS2

Сначала после выхода в конце сентября игра Counter-Strike 2 дебютировала с поистине невероятным количеством игроков, привлекая около 1,3 миллиона поклонников через несколько часов после появления в Steam. Однако переход на новую версию двигателя также ввел некоторые проблемы, которые Counter-Strike: Global Offensive давно решила.

Последняя проблема игры, которая появилась в сети, касается ее античит-системы VAC Live, которая, очевидно, с удовольствием банит любого, кто слишком быстро двигает мышью.

Ряд поклонников уже показали, как установка разрешения мыши выше 10 тысяч и нерегулярное перемещение камеры приведет к мгновенному бану.

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Некоторые игроки-ветераны предполагают, что это странное заблуждение может происходить от того факта, что Counter-Strike 2 интерпретирует хаотические движения мышкой как форму спин-бота – известной техники мошенничества, которая полагается на макрокоманды.

Несмотря на это, большинство поклонников, которые обратились в социальные сети, чтобы очертить эту проблему, описали это как недопустимая недоработка.