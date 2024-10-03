Valve як завжди неочікувано випустили оновлення для CS 2 і поки геймери розбираються в усіх його тонкощах, ентузіасти вже почали копирсатися у прихованих файлах.

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Train повернеться після Мейджора?

Користувач соцмережі X під ніком aqua відомий тим, що часто "розглядає під мікроскопом" оновлення для Counter-Strike, потому розповідаючи фанатам про майбутні зміни раніше за самих Valve.

Цього разу допитливий геймер повідомив, що у файлах CS 2 після останнього апдейту підозріло побільшало згадок про легендарну мапу Train, яку як шанувальники гри, так і кіберспортсмени вже довгий час просять повернути до офіційного переліку змагальних карт.

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Датамайнер зазначив, що скоріше за все це означає, що розробники працюють над суттєвим оновленням мапи, а отже з часом ми таки побачимо її довгоочікуване повернення.

Якщо ж припускати коли саме це може статися, то найбільш логічним виглядає кінець кіберспортивного сезону Counter-Strike 2, який ознаменує Perfect World Shanghai Major 2024, що пройде у грудні 2024 року.