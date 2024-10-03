Відомі кіберспортсмени та стримери, серед яких petr1k та bondik, об’єдналися, щоб підтримати українських воїнів та допомогти з необхідним обладнанням для ефективної боротьби проти окупантів. Більше про шоу-турнір – розповідаємо у матеріалі Games 24.

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Подробиці турніру та мета збору

Захід пройде 6 жовтня о 12:00 і транслюватиметься наживо на каналах Twitch та YouTube Петрика.

До шоу-турніру приєднаються чотири капітани команд:

petr1k,

bondik,

leniniw,

ceh9,

а у ролі коментаторів виступлять Loran і yXo.

Гравцями першого шоу-турніру стануть:

headtr1ck та sergiz;

Krizzen та j3kie;

Woro2k та Smash;

npl та markeloff.

Мета цього заходу – придбати FPV-дрони для ДШВ, які допоможуть нашим захисникам швидше та ефективніше очищати українську землю від ворога.



Турнір з призами за донат / Фото Петрик

У рамках заходу буде проведена лотерея, де кожен, хто зробить донат, матиме шанс виграти цінні призи. Серед тих, хто задонатить, розігруватимуться:

iPhone 15 Pro 128GB

Штик-ніж "Мармуровий перелив FN" (ігровий об’єкт в Steam)

Спортивні рукавиці "Бронзова патина BS" (ігровий об’єкт в Steam)

Спортивні рукавиці "Бронзова патина BS" (ігровий об’єкт в Steam)

АК-47 "Точка плутанини FN" (ігровий об’єкт в Steam)

Пустельний орел "Друкопис BS" (ігровий об’єкт в Steam)

Футболки з автографами гравців ФК "Шахтар" та ФК "Динамо"

Джерсі FAVBET Team з автографами

Монети та плакетки від 148 ОАБр ДШВ

а також три таємні лоти.

Зверніть увагу! Три найбільших донатери гарантовано отримають ексклюзивні призи, зокрема, знешкоджений FPV-дрон ворога, тубус від гармати калібру 155 мм та гільза від снаряда калібру 152 мм.

Як взяти участь у лотереї?

Для участі у лотереї необхідно зробити донат на суму від 50 грн на банку збору. Один квиток коштує 50 грн, а більше квитків збільшує шанси на перемогу. Обов'язково залишайте свої контактні дані у коментарі до транзакції, щоб організатори змогли з вами зв’язатися у разі виграшу.

Долучайтеся до нашого збору та слідкуйте за анонсами щодо інших учасників шоу-турніру. Буде незабутньо!

– закликають організатори.

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Фінал шоу-турніру та оголошення переможців лотереї відбудеться 6 жовтня після завершення події, тож слідкуйте за прямими трансляціями та долучайтеся до збору коштів для наших героїв!