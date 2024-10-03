Відомі кіберспортсмени та стримери, серед яких petr1k та bondik, об’єдналися, щоб підтримати українських воїнів та допомогти з необхідним обладнанням для ефективної боротьби проти окупантів. Більше про шоу-турнір – розповідаємо у матеріалі Games 24.
Читайте також NAVI проти G2 Esports у великому фіналі BLAST Premier 2024: хто переміг
Подробиці турніру та мета збору
Захід пройде 6 жовтня о 12:00 і транслюватиметься наживо на каналах Twitch та YouTube Петрика.
До шоу-турніру приєднаються чотири капітани команд:
- petr1k,
- bondik,
- leniniw,
- ceh9,
- а у ролі коментаторів виступлять Loran і yXo.
Гравцями першого шоу-турніру стануть:
- headtr1ck та sergiz;
- Krizzen та j3kie;
- Woro2k та Smash;
- npl та markeloff.
Мета цього заходу – придбати FPV-дрони для ДШВ, які допоможуть нашим захисникам швидше та ефективніше очищати українську землю від ворога.
Турнір з призами за донат / Фото Петрик
У рамках заходу буде проведена лотерея, де кожен, хто зробить донат, матиме шанс виграти цінні призи. Серед тих, хто задонатить, розігруватимуться:
iPhone 15 Pro 128GB
Штик-ніж "Мармуровий перелив FN" (ігровий об’єкт в Steam)
Спортивні рукавиці "Бронзова патина BS" (ігровий об’єкт в Steam)
Спортивні рукавиці "Бронзова патина BS" (ігровий об’єкт в Steam)
АК-47 "Точка плутанини FN" (ігровий об’єкт в Steam)
Пустельний орел "Друкопис BS" (ігровий об’єкт в Steam)
Футболки з автографами гравців ФК "Шахтар" та ФК "Динамо"
Джерсі FAVBET Team з автографами
Монети та плакетки від 148 ОАБр ДШВ
а також три таємні лоти.
Як взяти участь у лотереї?
Для участі у лотереї необхідно зробити донат на суму від 50 грн на банку збору. Один квиток коштує 50 грн, а більше квитків збільшує шанси на перемогу. Обов'язково залишайте свої контактні дані у коментарі до транзакції, щоб організатори змогли з вами зв’язатися у разі виграшу.
Долучайтеся до нашого збору та слідкуйте за анонсами щодо інших учасників шоу-турніру. Буде незабутньо!
– закликають організатори.
Читайте на сайті Український гравець Counter-Strike оголосив про завершення кар'єри
Фінал шоу-турніру та оголошення переможців лотереї відбудеться 6 жовтня після завершення події, тож слідкуйте за прямими трансляціями та долучайтеся до збору коштів для наших героїв!