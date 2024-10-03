Известные киберспортсмены и стримеры, среди которых petr1k и bondik, объединились, чтобы поддержать украинских воинов и помочь с необходимым оборудованием для эффективной борьбы против оккупантов. Больше о шоу-турнире – рассказываем в материале Games 24.
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Подробности турнира и цель сбора
Мероприятие пройдет 6 октября в 12:00 и будет транслироваться в прямом эфире на каналах Twitch и YouTube Петрика.
К шоу-турниру присоединятся четыре капитана команд:
- petr1k,
- bondik,
- leniniw,
- ceh9,
- а в роли комментаторов выступят Loran и yXo.
Игроками первого шоу-турнира станут:
- headtr1ck и sergiz;
- Krizzen и j3kie;
- Woro2k и Smash;
- npl и markeloff.
Цель этого мероприятия – приобрести FPV-дроны для ДШВ, которые помогут нашим защитникам быстрее и эффективнее очищать украинскую землю от врага.
Турнир с призами за донат / Фото Петрик
В рамках мероприятия будет проведена лотерея, где каждый, кто сделает донат, будет иметь шанс выиграть ценные призы. Среди тех, кто задонатит, будут разыгрываться:
iPhone 15 Pro 128GB
Штык-нож "Мраморный перелив FN" (игровой объект в Steam)
Спортивные перчатки "Бронзовая патина BS" (игровой объект в Steam)
Спортивные перчатки "Бронзовая патина BS" (игровой объект в Steam)
АК-47 "Точка путаницы FN" (игровой объект в Steam)
Пустынный орел "Печать BS" (игровой объект в Steam)
Футболки с автографами игроков ФК "Шахтер" и ФК "Динамо"
Джерси FAVBET Team с автографами
Монеты и плакетки от 148 ОАБр ДШВ
а также три тайных лота.
Как принять участие в лотерее?
Для участия в лотерее необходимо сделать донат на сумму от 50 грн на банк сбора. Один билет стоит 50 грн, а больше билетов увеличивает шансы на победу. Обязательно оставляйте свои контактные данные в комментарии к транзакции, чтобы организаторы смогли с вами связаться в случае выигрыша.
Присоединяйтесь к нашему сбору и следите за анонсами о других участниках шоу-турнира. Будет незабываемо!
– призывают организаторы.
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Финал шоу-турнира и объявление победителей лотереи состоится 6 октября после завершения события, поэтому следите за прямыми трансляциями и присоединяйтесь к сбору средств для наших героев!