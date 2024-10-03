Известные киберспортсмены и стримеры, среди которых petr1k и bondik, объединились, чтобы поддержать украинских воинов и помочь с необходимым оборудованием для эффективной борьбы против оккупантов. Больше о шоу-турнире – рассказываем в материале Games 24.

Читайте также NAVI против G2 Esports в большом финале BLAST Premier 2024: кто победил

Подробности турнира и цель сбора

Мероприятие пройдет 6 октября в 12:00 и будет транслироваться в прямом эфире на каналах Twitch и YouTube Петрика.

К шоу-турниру присоединятся четыре капитана команд:

petr1k,

bondik,

leniniw,

ceh9,

а в роли комментаторов выступят Loran и yXo.

Игроками первого шоу-турнира станут:

headtr1ck и sergiz;

Krizzen и j3kie;

Woro2k и Smash;

npl и markeloff.

Цель этого мероприятия – приобрести FPV-дроны для ДШВ, которые помогут нашим защитникам быстрее и эффективнее очищать украинскую землю от врага.



Турнир с призами за донат / Фото Петрик

В рамках мероприятия будет проведена лотерея, где каждый, кто сделает донат, будет иметь шанс выиграть ценные призы. Среди тех, кто задонатит, будут разыгрываться:

iPhone 15 Pro 128GB

Штык-нож "Мраморный перелив FN" (игровой объект в Steam)

Спортивные перчатки "Бронзовая патина BS" (игровой объект в Steam)

Спортивные перчатки "Бронзовая патина BS" (игровой объект в Steam)

АК-47 "Точка путаницы FN" (игровой объект в Steam)

Пустынный орел "Печать BS" (игровой объект в Steam)

Футболки с автографами игроков ФК "Шахтер" и ФК "Динамо"

Джерси FAVBET Team с автографами

Монеты и плакетки от 148 ОАБр ДШВ

а также три тайных лота.

Обратите внимание! Три крупнейших донатера гарантированно получат эксклюзивные призы, в частности, обезвреженный FPV-дрон врага, тубус от пушки калибра 155 мм и гильза от снаряда калибра 152 мм.

Как принять участие в лотерее?

Для участия в лотерее необходимо сделать донат на сумму от 50 грн на банк сбора. Один билет стоит 50 грн, а больше билетов увеличивает шансы на победу. Обязательно оставляйте свои контактные данные в комментарии к транзакции, чтобы организаторы смогли с вами связаться в случае выигрыша.

Присоединяйтесь к нашему сбору и следите за анонсами о других участниках шоу-турнира. Будет незабываемо!

– призывают организаторы.

Читайте на сайте Украинский игрок Counter-Strike объявил о завершении карьеры

Финал шоу-турнира и объявление победителей лотереи состоится 6 октября после завершения события, поэтому следите за прямыми трансляциями и присоединяйтесь к сбору средств для наших героев!