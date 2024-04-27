Valve як грім серед ясного неба випустила оновлення для CS 2, яке суттєво змінить підхід до гри для багатьох геймерів.

Важливо PIN-UP Foundation підтримав будівництво нового центру "Мама і немовля" для важкохворих дітей

Так змагальний перелік карт для кіберспорту після понад 10 років "у строю" покинула мапа Overpass, а на її місце повернувся легендарний Dust 2.

Серед змін, які торкнуться не лише професіоналів, а й пересічних геймерів найбільше обговорення викликало повернення напрочуд корисної функції, а саме можливості "змінити руку" прямо під час гри.

У CS:GO за допомоги спеціально призначеної клавіші, гравець міг взяти зброю в іншу руку, що допомагало отримати перевагу при стрільбі з-за укриття в певних ситуаціях.

На релізі в CS 2 не виявилося цієї механіки, що засмутило шанувальників гри. Однак останнє оновлення від Valve повертає фанатам довгоочікувану функцію.

Анонс повернення функції – дивитися відео

Однак, при цьому не обійшлося без негативу, адже механіку було дещо змінено.

В CS:GO після зміни руки можна було стріляти буквально одразу, а ось у CS 2 персонаж гравця щоразу виконує анімацію діставання зброї й поки вона не закінчиться – не може здійснити жодного пострілу.

Отож, у шанувальників шутера від Valve залишилися змішані відчуття від нововведення, адже з одного боку вони отримали те, чого так довго чекали, а з іншого бажана функція тепер не така корисна як раніше.