Valve как гром среди ясного неба выпустила обновление для CS 2, которое существенно изменит подход к игре для многих игроков.

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Так соревновательный список карт для киберспорта после более чем 10 лет "в строю" покинула Overpass, а на ее место вернулся легендарный Dust 2.

Среди перемен, которые коснутся не только профессионалов, но и рядовых геймеров наибольшее обсуждение вызвало возвращение удивительно полезной функции, а именно возможности "сменить руку" прямо во время игры.

В CS:GO с помощью специально назначенной клавиши, игрок мог взять оружие в другую руку, что помогало получить преимущество при стрельбе из-за укрытия в определенных ситуациях.

На релизе в CS 2 не оказалось этой механики, что огорчило поклонников игры. Однако последнее обновление от Valve возвращает фанатам долгожданную функцию.

Анонс возврата функции – смотреть видео

Однако, при этом не обошлось без негатива, ведь механика была несколько изменена.

В CS:GO после смены руки можно было стрелять буквально сразу, а вот в CS 2 персонаж игрока каждый раз выполняет анимацию извлечения оружия и пока она не закончится – не может произвести ни одного выстрела.

Из-за этого, у поклонников шутера от Valve остались смешанные ощущения от новшества, ведь с одной стороны они получили то, чего так долго ждали, а с другой желаемая функция теперь не такая полезная как раньше.