У Counter-Strike 2 нарешті з'явилася функція, яку фанати чекали з моменту релізу

Масштабне оновлення Counter-Strike 2 принесло в гру чимало змін, серед яких повернення корисної функції, без якої деякі гравці не уявляли собі гру.

Valve як грім серед ясного неба випустила оновлення для CS 2, яке суттєво змінить підхід до гри для багатьох геймерів.

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Так змагальний перелік карт для кіберспорту після понад 10 років "у строю" покинула мапа Overpass, а на її місце повернувся легендарний Dust 2.

Серед змін, які торкнуться не лише професіоналів, а й пересічних геймерів найбільше обговорення викликало повернення напрочуд корисної функції, а саме можливості "змінити руку" прямо під час гри.

У CS:GO за допомоги спеціально призначеної клавіші, гравець міг взяти зброю в іншу руку, що допомагало отримати перевагу при стрільбі з-за укриття в певних ситуаціях.

На релізі в CS 2 не виявилося цієї механіки, що засмутило шанувальників гри. Однак останнє оновлення від Valve повертає фанатам довгоочікувану функцію.

Анонс повернення функції – дивитися відео

Однак, при цьому не обійшлося без негативу, адже механіку було дещо змінено.

В CS:GO після зміни руки можна було стріляти буквально одразу, а ось у CS 2 персонаж гравця щоразу виконує анімацію діставання зброї й поки вона не закінчиться – не може здійснити жодного пострілу.

Отож, у шанувальників шутера від Valve залишилися змішані відчуття від нововведення, адже з одного боку вони отримали те, чого так довго чекали, а з іншого бажана функція тепер не така корисна як раніше.