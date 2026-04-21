Оновлення Animgraph 2 для Counter-Strike 2 уже вийшло: чого чекати гравцям

Компанія Valve офіційно випустила довгоочікуване оновлення Animgraph 2 для Counter-Strike 2, яке перейшло зі стадії бета-тестування до загального доступу. Цей апдейт обіцяє не лише візуальні зміни, а й глибоку технічну оптимізацію, що безпосередньо впливає на комфорт та результативність матчів.

Які технічні зміни принесло оновлення?

Після двотижневого публічного тестування нова система анімацій Animgraph 2 стала доступною для всіх користувачів, замінивши попередню архітектуру, яка використовувалася з моменту релізу гри. Основна мета розробників полягала в тому, щоб поєднати візуальну якість із технічною стабільністю, і, згідно з першими відгуками спільноти, Valve вдалося досягти значних успіхів у цьому напрямку, пише Insider Gaming.

Одним із найбільш відчутних покращень стала оптимізація мережевого коду. Дослідження даних показують, що обсяг інформації, яка передається під час гри, суттєво зменшився. Зокрема, у звичайному 10-хвилинному матчі розмір пакетів даних, що відправляються гравцем, скоротився на 33,69 відсотка – з 741,58 байтів до 498,43 байтів. Отримання даних також стало ефективнішим, продемонструвавши зниження на 9,25 відсотка. Це безпосередньо зменшує навантаження на інтернет-з'єднання, що має призвести до стабільнішої реєстрації влучань та зменшення затримок під час інтенсивних перестрілок.

Крім мережевих аспектів, оновлення принесло помітний приріст частоти кадрів на секунду:

Тестування на потужних системах з процесором 9800X3D та відеокартою RTX 5070 показало стабільне зростання середнього показника кадрів на 5 відсотків.

Гравці з комп'ютерами середнього та початкового рівнів повідомляють про ще кращі результати, де приріст продуктивності подекуди сягає 15 відсотків.

Оскільки Counter-Strike 2 сильно залежить від потужності центрального процесора, зниження навантаження на нього через нову систему анімацій дає змогу грі працювати значно плавніше.

Візуальна частина гри також зазнала змін, ставши ближчою за відчуттями до класичної Counter-Strike: Global Offensive. Гравці помітили, що анімації моделей персонажів стали зрозумілішими та легшими для зчитування. Наприклад, під час інтенсивного руху в сторони зник характерний ефект нахилу голови, а рухи ніг при швидких зупинках стали плавнішими. Це дозволяє гравцям краще контролювати позиції та точніше відстежувати переміщення ворогів.

Додатково були оновлені анімації вихоплювання ножів у третьої особи, що дає змогу іншим гравцям бачити унікальні рухи зі скінами.

Виправлення помилок

Оновлення принесло і важливі зміни в геймплейну логіку. Valve виправила давню помилку, яка дозволяла гравцям безшумно підніматися по драбинах на повній швидкості за допомогою певних маніпуляцій з клавішами руху, пише Pley. Тепер користувачам доводиться обирати між швидким, але шумним підйомом, або повільним пересуванням у режимі кроку.

Також було проведено коригування поверхонь на схилах та рампах, що зробило висоту персонажа стабільною незалежно від напрямку руху. Це може вплинути на деякі дуже точні розкидки гранат, які виконуються з похилих поверхонь, тому гравцям варто перевірити свої звичні тактики.

Проблеми після релізу

Реліз Animgraph 2 не обійшовся без курйозів та технічних труднощів. Одразу після виходу патчу було виявлено критичну помилку зі зброєю, що має режим стрільби чергами, як-от Glock або FAMAS. Через збій у системі всі кулі в черзі летіли в одну точку без затримки та віддачі, що робило цю зброю надзвичайно потужною. Розробники оперативно випустили виправлення, повернувши баланс у норму.

Також частина гравців зіткнулася з проблемою, коли гра завершувала роботу при завантаженні на екрані з логотипом Valve. Для вирішення цієї ситуації фахівці радять повністю очистити параметри запуску гри в Steam або скинути налаштування профілю в панелі керування відеокартою до значень за замовчуванням.