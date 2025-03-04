У Counter-Strike 2 з'явилася оновлена версія культової мапи, пов'язаної з Україною

У мегапопулярному шутері Counter-Strike 2 тепер знову можна зіграти на класичній мапі, при створенні якої розробники надихалися відомою локацією України.

Чорнобильська Зона Відчуження слугувала натхненням не лише для серії ігор STALKER, але й для інших проєктів, серед яких одна з відомих мап у світі Counter-Strike, інформує 24 Канал.

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Cache повернувся, щоправда, не офіційно

У березні 2019 року карта Cache покинула кіберспортивний перелік карт, тоді ще у CS: GO, а замінила її Vertigo, яка роками була найменш популярною мапою в грі від Valve.

Врешті, у листопаді 2024 року її місце нарешті посіла оновлена Train, а от вже згаданий "кеш" так і залишився в забутті.

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Принаймні так було доки ентузіаст під ніком FMPONE, який займається "реставрацією" старих мап для CS 2, не поділився на платформі Steam Workshop своїм новим творінням – оновленою версією Cache.

Ця подія може стати особливо цікавою не лише для давніх фанатів "контри", але й для пересічних українських геймерів. Річ у тім, що при створенні мапи розробники з Valve надихалися реальним містом з України – Прип'яттю.

Зокрема, на Cache можна помітити відомий ДК "Енергетик" та інші знакові елементи.

Відомий Дім Культури / Фото Valve / FMPONE

Хоча рівень відтворення відомої локації й близько не такий, як у STALKER 2, а сама мапа повниться радянською символікою – зайва згадка про Україну в такому популярному проєкті як CS 2 не може не тішити.