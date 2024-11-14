Легендарний Train повертається у світ Counter-Strike 2 на радість усім поціновувачам кіберспорту, інформує 24 Канал з посиланням на Valve.

До теми Розробники Counter-Strike 2 тизерять повернення легендарної мапи

Велике оновлення повернуло омріяну мапу

У рамках масштабного оновлення гри, Valve оголосила про повернення однієї з найстарших і найбільш улюблених мап усієї спільноти шанувальників Counter-Strike – Train.

Легендарні "потяги" отримали повне візуальне переосмислення, що зробило атмосферу мапи ще більш похмурою.

Одначе, зміна класичної атмосфери не єдине чим здивує "нова" Train. Розробники також додали "свіжості" в ігрові механіки карти шляхом зміни звичних позицій та інтер'єрів, що змусить кіберспортсменів вигадувати нові тактики та способи здобути перемогу.

Екскурсія оновленою мапою – дивіться відео

Очікується, що після Perfect World Shanghai Major 2024 мапа повернеться у змагальний перелік, витіснивши звідти ненависну усіма Vertigo.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

До того ж часу, геймери мають змогу випробувати "воскреслу" легенду самотужки.

Train вже доступна для гри у всіх режимах Counter-Strike 2.