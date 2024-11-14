Легендарный Train возвращается в мир Counter-Strike 2 на радость всем ценителям киберспорта, информирует 24 Канал со ссылкой на Valve.

К теме Разработчики Counter-Strike 2 тизерят возвращение легендарной карты Counter-Strike 2

Большое обновление вернуло желанную карту

В рамках масштабного обновления игры, Valve объявила о возвращении одной из старейших и наиболее любимых карт всего сообщества поклонников Counter-Strike – Train.

Легендарные "поезда" получили полное визуальное переосмысление, что сделало атмосферу карты еще более мрачной.

Однако, изменение классической атмосферы не единственное чем удивит "новая" Train. Разработчики также добавили "свежести" в игровые механики карты путем изменения привычных позиций и интерьеров, что заставит киберспортсменов придумывать новые тактики и способы одержать победу.

Экскурсия обновленной картой – смотрите видео

Ожидается, что после Perfect World Shanghai Major 2024 карта вернется в соревновательный список, вытеснив оттуда ненавистную всем Vertigo.

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К тому же времени, геймеры могут испытать "воскресшую" легенду самостоятельно.

Train уже доступна для игры во всех режимах Counter-Strike 2.