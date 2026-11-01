У Counter-Strike 2 з'явиться нова зброя – дата-майнери знайшли модель снайперської гвинтівки LAR

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Дата-майнери дослідили свіжий апдейт гри від компанії Valve та знайшли зброю з важельним механізмом зведення, інформує 24 Канал.

Технічні деталі та реальний прототип нової гвинтівки

Приблизно місяць тому, у файлах гри знайшли згадки про нову снайперську гвинтівку під назвою M14.

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Тоді фахівці виявили в системі готову тривимірну модель weapon_rif_m14.vmdl та повністю сформований скелет анімацій для персонажа, але не змогли отримати до них доступ.

Апдейт CS 2 від 29 жовтня дозволив дата-майнерам таки дістати "модельку", яка втім змінила назву на LAR.

Гравці та збройові ентузіасти одразу проаналізували зовнішній вигляд нової моделі. Вони з'ясували, що абревіатура LAR розшифровується як Lever Action Rifle, тобто гвинтівка з важельним зведенням штормового або гвинтівочного типу.

Схоже, вона створена на основі Marlin 1895 Trapper: той самий важіль з великою петлею та приклад Magpul із підщочником, тільки цівка коротша,

– зазначив користувач Noah Storey.

Окрім того, користувачі звернули увагу на наявність коліматорного або оптичного прицілу. Деякі гравці порівняли новинку з гвинтівкою Marshall із шутера Valorant, а інші припустили, що компанія Valve навмисно відмовилася від реальної назви M14, аби уникнути юридичних претензій з боку виробників зброї.

Попри різні оцінки спільноти щодо доцільності додавання такої зброї, дата-майнери вже змогли випробувати її модель у грі.

Модель гвинтівки у грі: дивіться відео

Тепер фанати чекають на офіційний анонс від розробників, аби дізнатися точні характеристики та дату виходу першої за 8 років нової зброї.