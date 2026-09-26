На фанатів відомого шутера Valve чекає справжня революція в арсеналі. Схоже, розробники випробовують нову снайперську гвинтівку, інформує 24 Канал.

Знахідка у файлах оновлення

Інформацію про це знайшли відомі датамайнери Аві "Thour" Тхур та aqua під час аналізу файлу weapons.vdata після виходу масштабного вересневого оновлення. Нова зброя отримала внутрішню назву M14 та віртуальний цінник у 4100 доларів. Фахівці також виявили в системі готову тривимірну модель weapon_rif_m14.vmdl та повністю сформований скелет анімацій для персонажа.

Згідно з даними з коду гри, снайперська гвинтівка M14 завдає 115 одиниць базової шкоди та має чотирикратний множник при влучанні в голову.

Показник пробиття броні становить 1,95, а коефіцієнт проникаючої здатності сягає 2,5. Зброя розрахована під набої калібру .338, а нагорода за ліквідацію суперника складає стандартні 100 доларів.

Найбільшою несподіванкою для гравців став боєкомплект та спосіб його поповнення. На відміну від більшості гвинтівок у грі, M14 вміщує лише 5 патронів у магазині та має ще 5 набоїв у запасі.

Крім того, розробники увімкнули механіку попоштучного перезаряджання, коли боєць вставляє кожен патрон окремо. Під час прицілювання гвинтівка працює через оптичний приціл, але після кожного пострілу гравець автоматично виходить із режиму прицілювання.

Попри те, що Valve обіцяла розширити вибір зброї ще під час анонсу CS 2 у 2023 році, з того часу гравці не отримали жодної нової моделі.

Якщо M14 дійсно потрапить у публічний доступ, це стане першим розширенням арсеналу гри з серпня 2018 року, коли розробники додали пістолет-кулемет MP5-SD.

Поява M14 за 4100 доларів може зайняти проміжну нішу між дешевою снайперкою SSG 08 за 1700 доларів та потужною AWP за 4750 доларів. Гарні характеристики та обмежений запас набоїв створять унікальний баланс ризику і нагороди для кіберспортсменів та вплинуть на побудову тактики до матчів.

Поки що розробники не анонсували точної дати релізу зброї, однак наявність готових моделей і параметрів у свіжому патчі свідчить про активну фазу тестування.