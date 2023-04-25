Оскільки до релізу повної версії CS2, що згідно з планом Valve, має відбутися влітку 2023 року, ще досить далеко, ті щасливчики, яким випав шанс зіграти в бету майбутньої новинки вже неабияк знудились, адже наразі для гри їм доступна лише одна карта – Dust 2.

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На релізі все буде веселіше, адже у Valve вочевидь є плани з часом перенести багато "класичних" мап CS:GO в новинку. Багато кого з творців оригінальних карт запитували про таку можливість, однак всі вони були досить стриманими щодо деталей.

Потішив публіку лише Шон "FMPONE" Гароццо, який дав геймерам змогу окинути поглядом одну з карт, що отримають друге життя в CS2.

У своєму твітері розробник опублікував кілька скриншотів одного зі своїх найбільш відомих творінь – мапи Santorini, оновленої за допомогою інструментів рушія Source 2.

Мапа Santorini у Counter-Strike 2 / Фото з твітеру

У обговоренні під скриншотами, Гароццо також повідомив, що мапа зазнає не лише косметичних змін.

Головна мета – дати терористам більше можливостей і змусити CT грати разом як команда, – розповів розробник.

Окрім деталей про цей проєкт, FMPONE згадав що одна з його найулюбленіших карт власного авторства, а саме Cache, також буде підготовлюватися до виходу Counter-Strike 2.

Усе це дає шанувальникам CS надію побачити оновлений змагальний маппул, що має неабияк сколихнути професійну кіберспортивну сцену.