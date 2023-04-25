Поскольку до релиза полной версии CS2, которая согласно плану Valve, выйдет летом 2023 года, еще достаточно далеко, те счастливчики, которым выпал шанс сыграть в бету будущей новинки уже изрядно соскучились, ведь для игры им доступна только одна карта – Dust 2 .

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На релизе все будет веселее, ведь у Valve очевидно есть планы со временем перенести много "классических" карт CS:GO в новинку. Многих создателей оригинальных карт спрашивали о такой возможности, однако все они были достаточно сдержанными относительно деталей.

Порадовал публику только Шон "FMPONE" Гароццо, который дал геймерам возможность окинуть взглядом одну из карт, которые получат вторую жизнь в CS2.

В своем твиттере разработчик опубликовал несколько скриншотов одного из своих наиболее известных творений – карты Santorini, обновленной с помощью инструментов движка Source 2.

Карта Santorini в Counter-Strike 2 / Фото с твиттера

В обсуждении под скриншотами, Гароццо также сообщил, что карта получит не только косметические изменения.

Главная цель – дать террористам больше возможностей и заставить CT играть вместе как команда, – рассказал разработчик.

Помимо деталей об этом проекте, FMPONE упомянул, что одна из его самых любимых карт собственного авторства, а именно Cache, также будет подготавливаться к выходу Counter-Strike 2.

Все это дает поклонникам CS надежду увидеть обновленный соревновательный маппул, который должен всколыхнуть профессиональную киберспортивную сцену.