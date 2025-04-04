Counter-Strike 2 знову б'є рекорди, закінчивши березень із найбільшою кількістю гравців

Counter-Strike 2 усе ще на вершині. Гра вкотре б'є рекорди популярності, завершивши березень з найбільшою середньою кількістю гравців за всю свою історію. Що ж спричинило такий сплеск?

Знову рекорд

Березень завершився великим оновленням від Valve, яке привернуло увагу гравців. Судячи з усього, повернулися навіть ті, хто давно не заходив у гру. Тут і оновлення контенту, і нові скіни, і оновлення для кількох карт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.

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Протягом останніх п'яти місяців середня кількість одночасних гравців неухильно зростала з місяця в місяць, доки не досягла кульмінації в березні. Протягом третього місяця року середня кількість одночасних гравців становила 1 039 662 людини.

Найбільшим досягненням стало те, що 15 березня CS2 перевершила свій попередній піковий показник одночасного онлайну і навіть обігнала CS:GO, зібравши перед екранами 1 824 989 людей.

Успіхи Counter-Strike 2

Counter-Strike 2 уже довгий час перебуває на першому місці за популярністю, якщо вимірювати популярність показниками одночасного онлайну. Наприклад, прямо зараз, у момент написання статті, у неї грають 1 234 649 людей. Найближчий конкурент, PUBG: BATTLEGROUNDS, не має навіть половини цієї кількості, оскільки має 497 777 гравців. На третьому місці Dota 2 з її 421 273 гравцями.

Що цікаво, перемога у піковому одночасному онлайні за весь час існування належить не Counter-Strike 2, а PUBG, оскільки гра у 2018 році спромоглася зібрати 3 257 248 гравців, тоді як у CS2 це число становить 1 824 989 гравців і було встановлене 20 днів тому.

Деякі ігри іноді можуть наздогнати й перегнати CS2, залишаючись на першому місці деякий час, як це не так давно зробив Black Myth: Wukong, але потім вони все одно втрачають свої позиції. Counter-Strike – це своєрідна константа популярності у світі відеоігор з онлайн-складовою.

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