Рейтинг найкращих

Станом на 1 квітня 2025 року перше місце за популярністю займає карта Ancient. На ній було зіграно 1 145 професійних ігор. Це не дивно, оскільки Ancient є однією з найбільш збалансованих карт у наборі. Маючи коефіцієнт виграшу 48,9% CT і 51,1% T, вона посідає друге місце за збалансованістю після Mirage, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dust2.

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Mirage, до речі, якраз і посідає друге місце з 962 зіграними картами. Наступні три карти в рейтингу розташувалися досить близько одна до одної: Anubis (862), Dust2 (835) і Nuke (828). Замикає трійку Inferno, в яку було зіграно 649 разів.

Сьоме й останнє місце дісталося карті Train, яка має лише 354 гри. Це нова карта, яка була представлена в листопаді 2024 року, тому командам потрібен час, що пристосуватися до неї. Насправді Train – це не зовсім нова локація для Counter-Strike 2. Річ у тім, що вона вже була раніше в грі, а тепер повернулася з великими змінами. Тепер дія відбувається вночі й під час дощу, що додає складнощів.

Варто зазначити, що в цьому списку не вистачає карти Vertigo, на якій встигли зіграти лише шість разів за тиждень, перш ніж вона була видалена з офіційного пулу карт на турнірах і замінена картою Train.

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