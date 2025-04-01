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Корегування рейтингу відбулося після BLAST Open Spring 2025, де NAVI програли росіянам з Team Spirit за крок до фіналу. На щастя, самі Spirit пізніше теж програли, що викинуло їх з першого місця в рейтингу HLTV, пише 24 Канал.
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- Тепер на першому місці в рейтингу перебуває французька Team Vitality, яка здобула перемогу на BLAST Open Spring 2025.
- Друге місце займають Team Spirit, які ще з грудня трималися на першій позиції.
- Третє місце отримує німецька команда MOUZ, яка боролася з Vitality у фіналі турніру, але програла, зайнявши друге місце.
- Нарешті на четвертому місці рейтингу перебуває Natus Vincere, якій останнім часом не дуже щастить.
- Закриває п'ятірку турецька Eternal Fire.
Зазначимо, що перш ніж почати свій шлях униз, NAVI утримували лідерство цілих 11 тижнів. Сам рейтинг складається на основі сукупності заходів, а точніше результатів, яких команди там досягають. Список HLTV є одним із найавторитетніших і складається поряд із власним рейтингом Valve.
Місце в цьому рейтингу є дуже важливим, оскільки впливає на впізнаваність команди, її затребуваність на турнірах, її популярність. Часто організатори турнірів звіряються з цим рейтингом, вирішуючи, які команди запросити на свої заходи. Перебування в хвості списку зменшує шанси колективу гравців бути поміченими на кіберспортивній сцені.
На щастя, Natus Vincere впали не настільки сильно, щоб вилетіти з переліку топових колективів.
- Нещодавно Команду NAVI з Counter-Strike 2 назвали найпопулярнішою серед глядачів у 2024 році, оскільки вона зібрала 64,85 мільйона годин переглядів, обігнавши найближчого конкурента, FaZe Clan, з його 58,41 мільйонами переглядів.
- Тим часом загалом уся організація Natus Vincere, яка об'єднує 16 команд у різних дисциплінах, увійшла до п'ятірки найпопулярніших кіберспортивних організацій світу, займаючи п'яте місце з 571 мільйоном годин перегляду. Найпопулярнішою стала Team Liquid з 864 мільйонами годин перегляду.