Знову вниз

Корегування рейтингу відбулося після BLAST Open Spring 2025, де NAVI програли росіянам з Team Spirit за крок до фіналу. На щастя, самі Spirit пізніше теж програли, що викинуло їх з першого місця в рейтингу HLTV, пише 24 Канал.

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Тепер на першому місці в рейтингу перебуває французька Team Vitality, яка здобула перемогу на BLAST Open Spring 2025.

Друге місце займають Team Spirit, які ще з грудня трималися на першій позиції.

Третє місце отримує німецька команда MOUZ, яка боролася з Vitality у фіналі турніру, але програла, зайнявши друге місце.

Нарешті на четвертому місці рейтингу перебуває Natus Vincere, якій останнім часом не дуже щастить.

Закриває п'ятірку турецька Eternal Fire.

Зазначимо, що перш ніж почати свій шлях униз, NAVI утримували лідерство цілих 11 тижнів. Сам рейтинг складається на основі сукупності заходів, а точніше результатів, яких команди там досягають. Список HLTV є одним із найавторитетніших і складається поряд із власним рейтингом Valve.

Місце в цьому рейтингу є дуже важливим, оскільки впливає на впізнаваність команди, її затребуваність на турнірах, її популярність. Часто організатори турнірів звіряються з цим рейтингом, вирішуючи, які команди запросити на свої заходи. Перебування в хвості списку зменшує шанси колективу гравців бути поміченими на кіберспортивній сцені.

На щастя, Natus Vincere впали не настільки сильно, щоб вилетіти з переліку топових колективів.

Нещодавно Команду NAVI з Counter-Strike 2 назвали найпопулярнішою серед глядачів у 2024 році, оскільки вона зібрала 64,85 мільйона годин переглядів, обігнавши найближчого конкурента, FaZe Clan, з його 58,41 мільйонами переглядів.

Тим часом загалом уся організація Natus Vincere, яка об'єднує 16 команд у різних дисциплінах, увійшла до п'ятірки найпопулярніших кіберспортивних організацій світу, займаючи п'яте місце з 571 мільйоном годин перегляду. Найпопулярнішою стала Team Liquid з 864 мільйонами годин перегляду.

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