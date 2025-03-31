Cancel culture добралася до кіберспорту

Великий організатор турнірів ESL піддали серйозній критиці через використання штучного інтелекту. Онлайн-спільноти великою мірою виступають проти ШІ, оскільки той краде роботи художників, щоб учитися на них, але не всі компанії на це зважають. Дехто часом вдається до послуг генератора зображень, а потім мусить перепрошувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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Усе почалося з того, що на сторінці ESL Counter-Strike опублікували твіт, у якому містилося чотири зображення з підписом: "якби Counter-Strike був фільмом Studio Ghibli". У цей момент мережа буквально розривалася від картинок у стилі Ghibli, оскільки OpenAI випустила новий генератор зображень, який працює напрочуд добре. Тож ESL приєдналась до цього генеративного шаленства.

Публікація викликала обурення серед фанатів, які вважають, що ESL замість того, щоб найняти художника, вирішила використати "ШІ-сміття". Один із користувачів X написав: "Публікувати подібне ШІ-сміття — це жалюгідно. Це знецінює значущість ключових моментів у Counter-Strike", хоча незрозуміло, яким чином "значущість ключових моментів" пов'язана з використанням ШІ й тим, що він краще роботи художників..

Проте не всі були налаштовані негативно, адже у штучного інтелекту є багато прихильників. Кіберспортивний коментатор Міхал Кабеле у своїй відповіді на X зазначив: "Дивно, що реакція настільки однобока. Я очікував, що кіберспортсмени будуть більш відкритими до технологій. Штучний інтелект вже замінює і буде замінювати. Нам це може подобатися чи ні, але це неминуче".

ESL не єдина кіберспортивна організація, яка піддалася цьому тренду. FaZe Clan та OpTic Gaming також публікували подібні зображення, що викликало схожу неоднозначну реакцію в мережі. Зокрема, публікація OpTic Gaming викликала розчарування у багатьох фанатів та творців контенту. Ютубер Тайлер "McNasty" зазначив: "Вони могли б заплатити художнику 100 доларів, і він би зробив це за чотири години. Це просто лінь".

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