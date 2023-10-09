Гравці Counter-Strike 2 виявили, що моделі персонажів у грі не завжди відповідають їхнім запрограмованим хітбоксам, що призвело до серйозного обурення з боку спільноти, повідомляє 24 Канал.

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На носі важливий кіберспортивний турнір IEM Sydney 2023 з призовим фондом у 250 тисяч доларів, а у CS 2 знайшли серйозний баг, який потрібно виправляти якнайшвидше.

Полягає він у тому, що хітбокси (приховані області на моделі персонажів, які реєструють влучання ворожих куль) не сходяться з обрисами персонажів в грі, особливо коли ті присідають чи дивляться вниз.

Проблеми у CS 2: дивитися відео

Цей неприємний баг уже призвів до низки комічних моментів як на трансляціях професійних гравців і стрімерів, так і в особистих іграх пересічних геймерів.

Баг у дії: дивитися відео

Через такі серйозні проблеми невдоволення спільноти новинкою сягнуло апогею і все більше гравців CS 2 просять Valve відправити її на доопрацювання або ж бодай повернути CS:GO для тих, кому вона подобається більше.