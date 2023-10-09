Игроки Counter-Strike 2 обнаружили, что модели персонажей в игре не всегда соответствуют их запрограммированным хитбоксам, что привело к серьезному возмущению со стороны сообщества, сообщает 24 Канал.

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На носу важный киберспортивный турнир IEM Sydney 2023 с призовым фондом в 250 тысяч долларов, а в CS 2 нашли серьезный баг, который нужно исправлять как можно скорее.

Состоит он в том, что хитбоксы (скрытые области на модели персонажей, регистрирующих попадание вражеских пуль) не сходятся с очертаниями персонажей в игре, особенно когда они приседают или смотрят вниз.

Проблемы в CS 2: смотреть видео

Этот неприятный баг уже привел к ряду комических моментов как на трансляциях профессиональных игроков и стримеров, так и в личных играх рядовых геймеров.

Баг в действии: смотреть видео

Из-за таких серьезных проблем недовольство сообщества новинкой достигло апогея и все больше игроков CS 2 просят Valve отправить ее на доработку или хотя бы вернуть CS:GO для тех, кому она нравится больше.