Valve видалили з Counter-Strike 2 легендарну анімацію огляду зброї

З Counter-Strike 2 раптово зникла рідкісна крута анімація огляду зброї, яка мала велику популярність серед геймерів. Розробники з Valve не прокоментували причину такого рішення.

Ще у CS:GO з'явилася функція з допомогою якої гравець може оглянути власну зброю, натиснувши клавішу F. Така дія відтворювала заготовлені короткі анімації, деякі з яких вельми полюбилися геймерам, інформує 24 Канал.

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Геймери вже вимагають повернути анімацію в гру

Багато видів зброї в CS 2 мають лише дві анімації: одну, яка відтворюється більшість разів та ще одну, яка зазвичай спрацьовує раз на 10 "оглядів".

Ймовірно, найкрутішу "рідкісну" анімацію мав потужний пістолет Desert Eagle. Під час неї, ігровий персонаж нескінченно обертав зброю навколо вказівного пальця, доки гравець утримував клавішу F.

Легендарна анімація у CS: GO – дивіться відео

Оновлення від 18 грудня прибрало з гри таку можливість, залишивши лишень стандартний "огляд".

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Гравці були напрочуд здивовані цією зміною та навіть вважають, що це прикра помилка з боку розробників.

Тисячі фанатів CS 2 вже закликали Valve виправити все у майбутньому оновленні, адже ця "іконічна" анімація не має жодних причин для видалення.