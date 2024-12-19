Еще в CS:GO появилась функция с помощью которой игрок может осмотреть собственное оружие, нажав клавишу F. Такое действие воспроизводило заготовленные короткие анимации, некоторые из которых весьма полюбились геймерам, информирует 24 Канал.

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Геймеры уже требуют вернуть анимацию в игру

Многие виды оружия в CS 2 имеют только две анимации: одну, которая воспроизводится большинство раз и еще одну, которая обычно срабатывает раз в 10 "обзоров".

Вероятно, самую крутую "редкую" анимацию имел мощный пистолет Desert Eagle. Во время нее, игровой персонаж бесконечно вращал оружие вокруг указательного пальца, пока игрок удерживал клавишу F.

Легендарная анимация в CS: GO – смотрите видео

Обновление от 18 декабря убрало из игры такую возможность, оставив только стандартный "обзор".

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Игроки были очень удивлены этим изменением и даже считают, что это досадная ошибка со стороны разработчиков.

Тысячи фанатов CS 2 уже призвали Valve исправить все в будущем обновлении, ведь эта "иконическая" анимация не имеет никаких причин для удаления.