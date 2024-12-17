Какое место занимает NAVI сегодня

Напомним, HLTV – это ведущий ресурс, который пишет обо всем, что касается Counter-Strike как киберспортивной дисциплины. Рейтинг мировых команд, который он составляет, считается самым авторитетным и ценится наряду с собственным рейтингом Valve. Этот список лидеров обновляется регулярно, чтобы отразить прогресс команд в турнирах, их победы, проигрыши и набранные баллы. Очередное обновление опубликовали вчера, 16 декабря 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Как можно увидеть, список несколько изменился. Первое место до сих пор занимает G2 Esports, но на второе теперь поднялись россияне из Team Spirit. Они подвинули Natus Vincere на третье место. Далее расположились Team Vitality и FaZe. Еще одна украинская команда под названием Passion UA занимает сейчас 25 место. Всего в рейтинге сейчас 243 команды.

Судя по всему, NAVI сейчас не в лучшей форме. Представители команды сами признали это, когда проиграли Perfect World Shanghai Major 2024. Команда сначала вырвалась вперед, сразу пройдя в поздний этап Elimination Stage, но в плей-офф уже не попала. Сначала она проиграла MIBR, затем Team Spirit и наконец HEROIC. Выиграть ей удалось игры против Team Liquid и GamerLegion.

Нам остается лишь надеяться, что Natus Vincere смогут отбить свои позиции обратно, однако сколько на это уйдет времени, вряд ли кто-то сейчас сможет сказать.

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