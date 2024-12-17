Яке місце займає NAVI сьогодні

Нагадаємо, HLTV – це провідний ресурс, який пише про все, що стосується Counter-Strike як кіберспортивної дисципліни. Рейтинг світових команд, який він складає, вважається найавторитетнішим і цінується поряд із власним рейтингом Valve. Цей список лідерів оновлюється регулярно, щоб відобразити прогрес команд у турнірах, їхні перемоги, програші та набрані бали. Чергове оновлення опублікували вчора, 16 грудня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Як можна побачити, список дещо змінився. Перше місце досі займає G2 Esports, але на друге тепер піднялися росіяни з Team Spirit. Вони посунули Natus Vincere на третє місце. Далі розташувалися Team Vitality та FaZe. Ще одна українська команда під назвою Passion UA займає зараз 25 місце. Всього у рейтингу зараз 243 команди.

Судячи з усього, NAVI зараз не в найкращій формі. Представники команди самі визнали це, коли програли Perfect World Shanghai Major 2024. Команда спочатку вирвалась уперед, відразу пройшовши до пізнього етапу Elimination Stage, але у плей-оф уже не потрапила. Спочатку вона програла MIBR, потім Team Spirit і нарешті HEROIC. Виграти їй вдалося ігри проти Team Liquid і GamerLegion.

Нам залишається лише сподіватися, що Natus Vincere зможуть відбити свої позиції назад, однак скільки на це піде часу, навряд чи хтось зараз зможе сказати.

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