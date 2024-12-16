Чому Шанхай не зміг

Цьогорічний Major досяг позначки в 1,3 мільйона пікових одночасних глядачів. Хоча це досить багато, все ж недостатньо для такої гри, як Counter-Strike. Аналітики вбачають у цьому вельми просту, але неочевидну причину: часовий пояс, який означав, що багатьом потенційним глядачам просто було незручно переглядати турнір у прямому ефірі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Esports Charts.

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Згідно з наданою статистикою, середня кількість одночасних глядачів коливалася на рівні 316 000 людей.

Це менше, ніж показав PGL Copenhagen Major. Подія у Данії мала пік 1,85 мільйона і 552 000 глядачів відповідно при майже однаковій кількості ефірного часу.

Мейджор у Копенгагені також отримав загальну кількість переглядів усіх трансляцій на рівні 58 мільйонів годин, тоді як шанхайський лише 32,8 мільйона годин.

Уперше за свою довгу історію мейджор проходив у Китаї. RMR (відбори) проходили там же. Це був справді історичний момент для азійського сегмента Counter-Strike, однак він не отримав належного визнання. Більшість матчів відбувалися рано вранці для європейських глядачів або вночі для північноамериканських фанатів.

Попри це, Perfect World Shanghai Major 2024 все одно обіграв більшість інших подій цього року, ставши другим за популярністю. Третє місце посів IEM Cologne 2024, який зібрав трохи більше 1 мільйона глядачів.

Найпопулярнішим матчем Perfect World Shanghai Major 2024 став гранд-фінал між FaZe Clan і Team Spirit, і ці дві команди також були найпопулярнішими за кількістю годин перегляду.

Нагадаємо, NAVI покинули турнір, хоча почали його досить добре, вийшовши відразу до Elimination Stage. Команда спочатку програла MIBR, потім Team Spirit і нарешті HEROIC. Виграти їй вдалося ігри проти Team Liquid і GamerLegion. Українська команда також втратила першість у рейтингу HLTV.

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