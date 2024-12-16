Почему Шанхай не смог Шанхай не смог

Нынешний Major достиг отметки в 1,3 миллиона пиковых одновременных зрителей. Хотя это довольно много, все же недостаточно для такой игры, как Counter-Strike. Аналитики видят в этом весьма простую, но неочевидную причину: часовой пояс, который означал, что многим потенциальным зрителям просто было неудобно просматривать турнир в прямом эфире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Esports Charts.

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Согласно предоставленной статистике, среднее количество одновременных зрителей колебалось на уровне 316 000 человек.

Это меньше, чем показал PGL Copenhagen Major. Событие в Дании имело пик 1,85 миллиона и 552 000 зрителей соответственно при почти одинаковом количестве эфирного времени.

Мейджор в Копенгагене также получил общее количество просмотров всех трансляций на уровне 58 миллионов часов, тогда как шанхайский только 32,8 миллиона часов.

Впервые за свою долгую историю мэйджор проходил в Китае. RMR (отборы) проходили там же. Это был действительно исторический момент для азиатского сегмента Counter-Strike, однако он не получил должного признания. Большинство матчей проходили рано утром для европейских зрителей или ночью для североамериканских фанатов.

Несмотря на это, Perfect World Shanghai Major 2024 все равно обыграл большинство других событий этого года, став вторым по популярности. Третье место занял IEM Cologne 2024, который собрал чуть более 1 миллиона зрителей.

Самым популярным матчем Perfect World Shanghai Major 2024 стал гранд-финал между FaZe Clan и Team Spirit, и эти две команды также были самыми популярными по количеству часов просмотра.

Напомним, NAVI покинули турнир, хотя начали его довольно хорошо, выйдя сразу в Elimination Stage. Команда сначала проиграла MIBR, затем Team Spirit и наконец HEROIC. Выиграть ей удалось игры против Team Liquid и GamerLegion. Украинская команда также потеряла первенство в рейтинге HLTV.

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