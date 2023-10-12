У Counter-Strike 2 знайшли корисний баг, який нагадав геймерам Майкла Джексона

Counter-Strike 2 продовжує тішити геймерів наявністю кумедних багів, останній з яких нагадав гравцям фірмовий рух Майкла Джексона. Цікаве відео – у матеріалі.

Не встигло вщухнути обурення геймерів багом, який серйозно руйнує ігровий процес Counter-Strike 2, як в новинці від Valve знайшли ще одну подібну помилку.

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"Пік Майкла Джексона" було виявлено користувачем Reddit під ніком thekappa27.

Геймер поділився відео у якому можна було побачити ворога, який нахилявся під час того як визирав з-за кута, чого явно не передбачено розробниками CS 2.

Такий "фінт" природно шокував опонентів та полегшував їх вбивство, а ще нагадував знаковий рух "короля попмузики".

"Пік Майкла Джексона" у CS 2: дивитися відео

Коли ролик почав віруситися, один з фанатів CSGO вирішив створити конфіг, який дозволяв би постійно використовувати цей хитрий, щоб будь-кому легко вдавалося шокувати своїх опонентів.

"Пік Майкла Джексона" у CS 2: дивитися відео

Щоправда, у Valve теж вже в курсі цієї чудернацької помилки та скоріше за все виправлять її з наступним оновленням гри.