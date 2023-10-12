Не успело утихнуть возмущение геймеров багом, который серьезно разрушает игровой процесс Counter-Strike 2, как в новинке от Valve нашли еще одну подобную ошибку.

Достойно внимания PIN-UP Foundation помог вывезти за границу украинцев, потерявших дома из-за войны

"Пик Майкла Джексона" был обнаружен пользователем Reddit под ником thekappa27.

Геймер поделился видео, в котором можно было увидеть врага, наклоняющегося во время того, как выглядывает из-за угла, чего явно не предусмотрено разработчиками CS 2.

Такой "финт" естественно шокировал оппонентов и облегчал их убийство, а еще напоминал знаковое движение "короля поп-музыки".

"Пик Майкла Джексона" в CS 2: смотреть видео

Когда ролик начал вируситься, один из фанатов CS решил создать конфиг, позволяющий постоянно использовать этот хитрый способ, чтобы кому-либо легко удавалось шокировать своих оппонентов.

"Пик Майкла Джексона" в CS 2: смотреть видео

Правда, в Valve тоже уже в курсе этой странной ошибки и, скорее всего, исправят ее со следующим обновлением игры.