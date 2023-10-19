Гравці Counter-Strike 2 знайшли у грі абсурдний баг, який залишає персонажа ширяти в повітрі, повідомляє 24 Канал.

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Оскільки CS 2 проживає всього лиш перший місяць після повноцінного релізу, геймери продовжують знаходити у грі кумедні та не дуже баги, як-от "пік Майкла Джексона".

Поділився новою знахідкою у цій категорії користувач соцмережі X (колишній твітер) під ніком JosiahCSGO.

Геймер записав відео, де показав, що якщо ви та ваш товариш по команді стоїте на поручні (зокрема тому, що на шляху до точки B на мапі Overpass), при цьому один із вас підсаджує іншого краєм свого "хітбоксу" та тримає клавішу присідання, то як тільки він піде – інший гравець залишиться висіти в повітрі фактично без ніг.

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При цьому технічно ноги у моделі персонажа все ще залишаються, але їх викручує у таку чудернацьку позу, що це лише посилює кумедність ситуації.

На щастя для гравців, ця помилка не є такою руйнівною, як деякі інші, але все ще має потенціал забезпечити перевагу у грі, адже можна не на жарт злякати опонента такою "людиною-туреллю".